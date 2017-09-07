На стадионах «Мирный» и «Локомотив» в Калининграде к ЧМ уложили газон
Завершить все работы по реконструкции тренировочных баз нужно этой осенью.
Завершить все работы по реконструкции тренировочных баз нужно этой осенью.
На стадионах «Мирный» и «Локомотив», которые заявлены как тренировочные базы к играм чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде, укладывают газон. Его несколько дней назад привезли из Польши.
Как сообщалось ранее, это потребовало дополнительных согласований с Россельхознадзором и таможенными службами. В итоге в регион завезли 60 машин с газоном.
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Ухаживать за покрытием научат и местных специалистов.
Работы по реконструкции тренировочных площадок на стадионах «Мирный» и «Локомотив» будут завершены уже этой осенью.