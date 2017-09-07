В Семилукском районе 2 детсада закрыли на карантин
В Семилукском детском саду «Солнышко» зафиксирован случай заболевания энтеровирусной инфекцией в среду, 6 сентября.
В Семилукском детском саду «Солнышко» зафиксирован случай заболевания энтеровирусной инфекцией в среду, 6 сентября.
Дошкольное учреждение, а также детский сад «Ласточка» закрыли на карантин
Дети не смогут посещать отдельные группы в городских детсадах «Теремок», «Дельфин», в Латненском сельском поселении — «Родничок» и в Стрелицком — «Лебедь» в течение десяти дней. Также закрыты два класса в Стадницкой школе и Семилукской городской школе № 1.
По информации специалистов отдела Роспотребнадзора, обследовано около 40 детей. Энтеровирусная инфекция подтвердилась у 26, анализы остальных в работе. Основными возбудителями инфекции являются два типа вируса Коксаки, ЕСНО (эховирусы — прим. РИА «Воронеж») и энтеровирусы человека порядка 70 типов.
Инфекция распространяется повсеместно и отличается высокой устойчивостью. Энтеровирусная инфекция передается через воду, овощи, грязные руки, игрушки и внешние объекты, при купании в водоемах. Особенно опасна инфекция для маленьких детей.
Специалисты территориального Роспотребнадзора рекомендуют избегать контактов с больными, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, пользоваться отдельной посудой. Проводить дома влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Обращаться к врачу при первых признаках недомогания — температуре, тошноте, рвоте.
В Семилукском районе ведется мониторинг количества заболевших энтеровирусной инфекцией.
Контекст
Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в Семилукском районе с начала 2017 года выросла в 20,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Заразившихся более 50 человек. В шести детских садах района зафиксировали групповую заболеваемость. Официально подтверждены 12 случаев энтеровирусной инфекции.