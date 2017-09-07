Подготовка ко Дню вина идёт полным ходом

«В этом году на Площади великого национального собрания свою продукцию представят 40 производителей. Люди смогут попробовать и молодое вино, и печенье из муки виноградных косточек».



Посетителям предоставят специальные ваучеры, по которым можно будет продегустировать продукцию 20 виноделов. При этом максимальная порция дегустации одного сорта вина составит не более 70 граммов.



«Наливать будут до этой линии. Это — праздник, где будут дегустировать, а не напиваться и превращать мероприятие в национальный день пьянства», — сказал глава Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.



Ваучер на участие в празднике дает и возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Таким образом организаторы хотят мотивировать людей не садиться за руль выпившими. Стеклянные и одноразовые стаканы будут запрещены.



«Впервые в этом году для дегустации будут использовать биоразлагаемые бокалы, которые можно будет носить на шее. Они изготовлены из тритана и очень прочные. Если случайно уронить, то не разобьются».



Желающие проверить уровень алкоголя в крови, смогут пройти тест бесплатно.



Национальный праздник вина завершится концертом с участием местных и иностранных артистов.



После мероприятия мусор на площади рассортируют и отправят на обработку. В этой акции примут участие 20 волонтёров.



На организацию Дня вина выделили почти три миллиона леев.