Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Мост, на который потратили 1,2 млрд долларов (фото)
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
18:32 (мск), источник: Publika.md

Подготовка ко Дню вина идёт полным ходом

Более 40 виноделов примут в этом году участие в традиционном празднике — Дне вина.

Источник: Publika.md

Пройдёт он в первые выходные октября на Площади великого национального собрания. Завершится мероприятие концертом отечественных и зарубежных исполнителей. Впервые для дегустации молдавских вин будут использовать биоразлагаемые бокалы.

«В этом году на Площади великого национального собрания свою продукцию представят 40 производителей. Люди смогут попробовать и молодое вино, и печенье из муки виноградных косточек».

Посетителям предоставят специальные ваучеры, по которым можно будет продегустировать продукцию 20 виноделов. При этом максимальная порция дегустации одного сорта вина составит не более 70 граммов.

«Наливать будут до этой линии. Это — праздник, где будут дегустировать, а не напиваться и превращать мероприятие в национальный день пьянства», — сказал глава Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Ваучер на участие в празднике дает и возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Таким образом организаторы хотят мотивировать людей не садиться за руль выпившими. Стеклянные и одноразовые стаканы будут запрещены.

«Впервые в этом году для дегустации будут использовать биоразлагаемые бокалы, которые можно будет носить на шее. Они изготовлены из тритана и очень прочные. Если случайно уронить, то не разобьются».

Желающие проверить уровень алкоголя в крови, смогут пройти тест бесплатно.

Национальный праздник вина завершится концертом с участием местных и иностранных артистов.

После мероприятия мусор на площади рассортируют и отправят на обработку. В этой акции примут участие 20 волонтёров.

На организацию Дня вина выделили почти три миллиона леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кремль отреагировал на план Порошенко о миротворцах в Донбассе
Суд арестовал ученика, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
СМИ назвали любимую фразу Трампа
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь