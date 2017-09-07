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18:05 (мск), источник: АиФ Волгоград

Студенты ВолгГТУ смогут купить карту «Волна», не выходя из вуза

Пункт продажи и пополнения электронных транспортных карт будет работать в течение трех недель.

Дополнительный пункт приобретения и пополнения транспортной карты «Волна» начнет работать в стенах ВолгГТУ в сентябре 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, воспользоваться пунктом смогут не только обучающиеся технического университета, но и студенты соседних вузов. Работать он будет ежемесячно с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего. В горадминистрации считают, что пункт будет востребован. «Молодежь активно пользуется транспортными картами, в том числе, студенческими проездными билетами — с апреля 2017 года держателями фиолетовых карт стали свыше 3 500 человек», — добавили в мэрии.

Напомним, что сейчас в Волгограде действуют 118 пунктов распространения и пополнения транспортной карты «Волна». Это сервисный центр «Волна» по адресу улица Советская, 7, кассы «Метроэлектротротранса», киоски «Союзпечати» и отделения «Почты России». Внести деньги на карту можно также в ряде отделений «Сбербанка».

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