Студенты ВолгГТУ смогут купить карту «Волна», не выходя из вуза

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, воспользоваться пунктом смогут не только обучающиеся технического университета, но и студенты соседних вузов. Работать он будет ежемесячно с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего. В горадминистрации считают, что пункт будет востребован. «Молодежь активно пользуется транспортными картами, в том числе, студенческими проездными билетами — с апреля 2017 года держателями фиолетовых карт стали свыше 3 500 человек», — добавили в мэрии.