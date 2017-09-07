Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Не обсуждается": Татьяна Васильева ответила экс-невестке
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
9Празднование Курбан-байрама
18:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

ДПС будет выявлять нетрезвых водителей 8 сентября

Полицейские планируют массово останавливать автомобилистов.

Полицейские проведут профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых волгоградцев на посту ДПС «Мостовой переход через р. Волга» 8 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, правоохранители также будут выявлять нарушителей правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. «Контроль будет осуществляться путем массовой проверки водителей группами нарядов ДПС», — заявили в региональном ГУ МВД.

Напомним, что управление авто в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Повторное совершение нарушения влечет уголовную ответственность, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до двух лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ты мне не отец». История холостяка, воспитывающего чужих детей
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь