ДПС будет выявлять нетрезвых водителей 8 сентября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, правоохранители также будут выявлять нарушителей правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. «Контроль будет осуществляться путем массовой проверки водителей группами нарядов ДПС», — заявили в региональном ГУ МВД.

Напомним, что управление авто в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Повторное совершение нарушения влечет уголовную ответственность, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до двух лет.