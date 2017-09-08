Во дворах Ленинского района Воронежа восстановят уличное освещение

Освещение во дворах на улице Краснознаменная появится к 1 ноября, на улицах Ворошилова, 121 Стрелковой дивизии и Летчика Колесниченко — к 1 октября. Большая часть жилых домов в кварталах, ограниченных улицами Краснознаменная, Матросова, Грамши, Чапаева и улицами Ворошилова, 121-й Стрелковой дивизии, Летчика Колесниченко находились в ведении КЭЧ Московского военного округа. Организация обслуживала дома и коммунальную инфраструктуру, в том числе и уличное освещение.

По данным пресс-службы, после ликвидации организации, «вновь созданный орган управления (“ОборонЭнерго”), ссылаясь на гражданский статус объектов, прекратил обслуживание сетей, которые со временем пришли в негодность». Жители обращались с жалобами на отсутствие освещения в управу района. Своевременно принять электросети в муниципальную собственность не удалось. Мэр Воронежа Александр Гусев включил территорию в муниципальную программу, за счет которой проведут восстановительные работы.