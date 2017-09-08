Во дворах Ленинского района Воронежа восстановят уличное освещение
Уличное освещение восстановят в 38 дворах и трех внутриквартальных проездах Ленинского района до конца 2017 года, сообщила
Уличное освещение восстановят в 38 дворах и трех внутриквартальных проездах Ленинского района до конца 2017 года, сообщила
Освещение во дворах на улице Краснознаменная появится к 1 ноября, на улицах Ворошилова, 121 Стрелковой дивизии и Летчика Колесниченко — к 1 октября. Большая часть жилых домов в кварталах, ограниченных улицами Краснознаменная, Матросова, Грамши, Чапаева и улицами Ворошилова, 121-й Стрелковой дивизии, Летчика Колесниченко находились в ведении КЭЧ Московского военного округа. Организация обслуживала дома и коммунальную инфраструктуру, в том числе и уличное освещение.
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