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09:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Во дворах Ленинского района Воронежа восстановят уличное освещение

Уличное освещение восстановят в 38 дворах и трех внутриквартальных проездах Ленинского района до конца 2017 года, сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 7 сентября. Объем финансирования составит 15 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Освещение во дворах на улице Краснознаменная появится к 1 ноября, на улицах Ворошилова, 121 Стрелковой дивизии и Летчика Колесниченко — к 1 октября. Большая часть жилых домов в кварталах, ограниченных улицами Краснознаменная, Матросова, Грамши, Чапаева и улицами Ворошилова, 121-й Стрелковой дивизии, Летчика Колесниченко находились в ведении КЭЧ Московского военного округа. Организация обслуживала дома и коммунальную инфраструктуру, в том числе и уличное освещение.

По данным пресс-службы, после ликвидации организации, «вновь созданный орган управления (“ОборонЭнерго”), ссылаясь на гражданский статус объектов, прекратил обслуживание сетей, которые со временем пришли в негодность». Жители обращались с жалобами на отсутствие освещения в управу района. Своевременно принять электросети в муниципальную собственность не удалось. Мэр Воронежа Александр Гусев включил территорию в муниципальную программу, за счет которой проведут восстановительные работы.

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