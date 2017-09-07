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20:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы смогут увидеть полярное сияние 8 и 9 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут увидеть полярное сияние 8 и 9 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА астроном Виктор Малыщиц.

«Из-за вспышки на Солнце в ближайшие два дня есть вероятность сильной магнитной бури и, соответственно, того, что белорусы смогут увидеть полярное сияние», — сказал Виктор Малыщиц.

По его словам, многое зависит от погодных условий. «Полярное сияние можно будет увидеть только в темное время суток если не будет облачности. Для этого лучше выехать подальше от города и смотреть на северную часть неба. Вряд ли полярное сияние будет видно в Минске, такая возможность выпадает, наверное, раз в сто лет», — отметил астроном.

Как сообщалось, на Солнце 6 сентября произошла сильнейшая за 12 лет вспышка. Ученые отмечают, что данная вспышка вошла в топ-5 самых сильных проявлений солнечной активности за всю историю наблюдений.

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