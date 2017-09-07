Белорусы смогут увидеть полярное сияние 8 и 9 сентября

«Из-за вспышки на Солнце в ближайшие два дня есть вероятность сильной магнитной бури и, соответственно, того, что белорусы смогут увидеть полярное сияние», — сказал Виктор Малыщиц.

По его словам, многое зависит от погодных условий. «Полярное сияние можно будет увидеть только в темное время суток если не будет облачности. Для этого лучше выехать подальше от города и смотреть на северную часть неба. Вряд ли полярное сияние будет видно в Минске, такая возможность выпадает, наверное, раз в сто лет», — отметил астроном.