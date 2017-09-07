Свыше 300 русалок собрались на пляже в Великобритании и установили рекорд
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное мероприятие прошло на одном из пляжей Великобритании.
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное мероприятие прошло на одном из пляжей Великобритании.
На морском берегу городка Бексхилл одновременно собрались 325 русалок.
Сообщается, что единомышленники в костюмах мифических морских существ собрались вместе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И рекорд был действительно установлен, сообщается на