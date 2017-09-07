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18:49 (мск), источник: БЕЛТА

Свыше 300 русалок собрались на пляже в Великобритании и установили рекорд

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное мероприятие прошло на одном из пляжей Великобритании.

Источник: БЕЛТА

На морском берегу городка Бексхилл одновременно собрались 325 русалок.

Сообщается, что единомышленники в костюмах мифических морских существ собрались вместе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И рекорд был действительно установлен, сообщается на YouTube-канале NTDRussian.

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