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20:29 (мск), источник: Newtimes.kz

«Иди ты на Байтурсынова» — жителей Алматы рассмешило граффити на здании

Жителей Алматы рассмешило граффити на здании, расположенном на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В социальной сети ВКонтакте и мессенджере WhatsАpp распространяется фото граффити, украсившего здание на переселении улиц Байтурсынова и Гоголя. Предположительно, высотка находится на территории бывшего трамвайного депо.

На снимке видно, как мужчина двумя руками держит казахский мужской головной убор, а над ним возвышается юрта. Далее автор граффити, видимо, хотел изобразить кобыз, да подвело художественное воплощение. И теперь пользователи Сети задаются вопросом, что конкретно хотел донести до людей художник.

«На Гоголя-Байтурсынова поставили культурную достопримечательность. Теперь будем посылать культурно — иди ты на Байтурсынова», — смеются пользователи Сети.

Позже спорное граффити все-таки прикрыли.

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