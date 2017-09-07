«Иди ты на Байтурсынова» — жителей Алматы рассмешило граффити на здании

Источник: Newtimes.kz

В социальной сети ВКонтакте и мессенджере WhatsАpp распространяется фото граффити, украсившего здание на переселении улиц Байтурсынова и Гоголя. Предположительно, высотка находится на территории бывшего трамвайного депо.

На снимке видно, как мужчина двумя руками держит казахский мужской головной убор, а над ним возвышается юрта. Далее автор граффити, видимо, хотел изобразить кобыз, да подвело художественное воплощение. И теперь пользователи Сети задаются вопросом, что конкретно хотел донести до людей художник.

«На Гоголя-Байтурсынова поставили культурную достопримечательность. Теперь будем посылать культурно — иди ты на Байтурсынова», — смеются пользователи Сети.