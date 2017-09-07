«Иди ты на Байтурсынова» — жителей Алматы рассмешило граффити на здании
Жителей Алматы рассмешило граффити на здании, расположенном на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова, передает ИА «NewTimes.kz».
Жителей Алматы рассмешило граффити на здании, расположенном на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова, передает ИА «NewTimes.kz».
В социальной сети ВКонтакте и мессенджере WhatsАpp распространяется фото граффити, украсившего здание на переселении улиц Байтурсынова и Гоголя. Предположительно, высотка находится на территории бывшего трамвайного депо.
На снимке видно, как мужчина двумя руками держит казахский мужской головной убор, а над ним возвышается юрта. Далее автор граффити, видимо, хотел изобразить кобыз, да подвело художественное воплощение. И теперь пользователи Сети задаются вопросом, что конкретно хотел донести до людей художник.
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