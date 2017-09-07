За победу в новом сезоне «Фабрики звезд» сразятся две белоруски

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В новом, девятом сезоне принимают участие 16 вокалистов, среди которых — две минчанки, Зинаида Куприянович и Марта Жданюк.

Каждую субботу в вечернем эфире канала МузТВ будут открываться двери Звездного дома, где фабриканты живут и готовятся к концертам. Следующие 15 недель в подмосковном коттедже площадью 1.500 кв. м они проведут в занятиях вокалом, хореографией, актерским мастерством, фитнесом и работе в звукозаписывающей студии.

Продюсером проекта стал Виктор Дробыш, уже выступавший в такой роли в прежние годы. Ведет шоу Ксения Собчак, которая, похоже, искренне восхищается этими прекрасными детьми — молодыми и талантливыми (так она называет участников новой Фабрики звезд в своем инстаграмм).

Все фабриканты действительно талантливы и даже знамениты. Для 24-летней Марты Жданюк это далеко не первое телешоу. Три года назад она участвовала в проекте Голос, выходила на подиум в качестве модели, но только Фабрику звезд называет своей мечтой детства. Зинаиде Куприянович на следующей неделе исполнится всего 15, однако самой юной обитательнице Звездного дома уже многое удалось: почувствовать конкурсный драйв Новой волны, получить первую премию на конкурсе Славянского базара в Витебске, озвучить главную героиню диснеевского мультфильма Моана и прославиться на YouTube, где ее клип Навстречу ветру собрал более полутора миллионов просмотров. А в конце прошлого года Зине достался Гран-при в номинации Эстрадный вокал республиканского радиоконкурса Маладыя таленты Беларусi.