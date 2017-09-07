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21:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Потерявшего память уфимца нашли на улице в Ставрополе

Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о мужчине, который потерял память и не может вернуться домой.

54-летний Альберт Хасанов утверждает, что он приехал из Уфы.

Мужчину нашли на остановке на улице Тухачевского. Он приехал в Ставропольский край к некой женщине, живущей в Новопавловске или Новоалександровске. Однако до места не добрался — его ограбили и избили.

«По словам человека, сейчас он ночует в лесу. Судя по всему, после удара у мужчины частичная потеря памяти. Он не помнит своего адреса, телефонов или других контактов близких», — сообщают пользователи в группе «Нетипичный Ставрополь».

По словам потерпевшего, в Уфе у него остались дочери. Одну, предположительно, зовут Алина.

Мужчину отправили в больницу, где ему окажут первую медицинскую помощь. Если кто-то узнал своего родственника или знакомого, могут позвонить по телефону в Ставрополе +79280083202, Наталья.

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