Потерявшего память уфимца нашли на улице в Ставрополе
Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о мужчине, который потерял память и не может вернуться домой.
Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о мужчине, который потерял память и не может вернуться домой.
54-летний Альберт Хасанов утверждает, что он приехал из Уфы.
Мужчину нашли на остановке на улице Тухачевского. Он приехал в Ставропольский край к некой женщине, живущей в Новопавловске или Новоалександровске. Однако до места не добрался — его ограбили и избили.
«По словам человека, сейчас он ночует в лесу. Судя по всему, после удара у мужчины частичная потеря памяти. Он не помнит своего адреса, телефонов или других контактов близких», — сообщают пользователи в группе «Нетипичный Ставрополь».
По словам потерпевшего, в Уфе у него остались дочери. Одну, предположительно, зовут Алина.
Мужчину отправили в больницу, где ему окажут первую медицинскую помощь. Если