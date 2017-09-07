В Британии изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми

Ясин разработал особую плиссированную ткань, который может растягиваться в длину и ширину, соответствуя размерам ребенка. Ткань водонепроницаема и обладает повышенной прочностью, пригодна для машинной стирки и повторной переработки.

Вещи из инновационного материала рассчитаны на детей от трех месяцев до трех лет.

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При разработке материала-«оригами» Ясин использовал принципы аэронавигационной инженерии, которые изучал в колледже. А на создание «растущей» одежды дизайнера вдохновило наблюдение за маленькими племянниками, которые быстро вырастали из купленных им вещей.