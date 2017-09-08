В Воронежской области ж/д движение в обход Украины может начаться в октябре 2017 года
В четверг, 7 сентября 2017 года, стало известно, когда примерно начнется регулярное движение железнодорожных составов в обход Украины.
В четверг, 7 сентября 2017 года, стало известно, когда примерно начнется регулярное движение железнодорожных составов в обход Украины.
Сейчас на новом участке Журавка — Миллерово, который проходит по территории Воронежской области, уже ходят поезда. Движение пока тестовое по двухпутной электрифицированной линии.
Федеральные СМИ сообщили, что в кулуарах Восточного экономического форума глава РЖД Олег Белозеров сообщил о возможном запуске движения в октябре 2017-го.
Схема движения поездов в обход Украины:
Отмечается, что первым делом запустят поезда грузовые. Те, которые не привязаны к расписанию. И лишь после — составы с пассажирами.
Ранее сообщалось, что движение поездов по Воронежской и Ростовской областям в обход Украины будет запущено до конца текущего года.