В Воронежской области ж/д движение в обход Украины может начаться в октябре 2017 года

Источник: Агентство «Москва»

Сейчас на новом участке Журавка — Миллерово, который проходит по территории Воронежской области, уже ходят поезда. Движение пока тестовое по двухпутной электрифицированной линии.

Федеральные СМИ сообщили, что в кулуарах Восточного экономического форума глава РЖД Олег Белозеров сообщил о возможном запуске движения в октябре 2017-го.

Схема движения поездов в обход Украины:

Отмечается, что первым делом запустят поезда грузовые. Те, которые не привязаны к расписанию. И лишь после — составы с пассажирами.