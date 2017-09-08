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11:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Не есть, не жарить, не хранить. Мифы и правда о вреде картофеля

Эксперт в сфере похудения о том, как грамотно вводить картофель в свой рацион и о мифах, связанных с этим овощем.

Никакого картофеля, я худею! — как часто мы это слышим за столом. Картошка — это ужасно вредно, поддакивают окружающие. Просто они еще не знают, что в 200 граммах картофеля содержится половина дневной нормы калия, микроэлемента, жизненно необходимого нашим сосудам и костям.

Опровергнуть популярные мифы о картофеле сайт АиФ.ru попросил диетолога и нутрициолога Анну Ивашкевич:

Картофель большинством людей воспринимается как опасный и вредный продукт: нельзя людям с больным желудком, нельзя худеющим, да и вообще картошка не содержит в себе никаких полезных свойств. Это все мифы!

Мы думаем: картофель не содержит ничего полезного, один крахмал и калории.

На самом деле: давайте проанализируем химический состав картофеля. Калорийность 100 граммов картофеля — 73 калории. Из них: белков — 1,9 грамма, жиров — 0,1 грамма, углеводов — 16,6 грамма. Обычно клубни содержат около 76% воды, 18% крахмала, 0,5−1% сахаров, 2% белка и 1% минеральных солей, а также витамины группы В (В1, В2, В3 (РР) В6), С, К, Е.

В процессе хранения количество крахмала в клубнях уменьшается в результате его гидролитического распада до сахаров, и количество сахара может возрасти с 2% до 8%. Сахара в картофеле представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой.

В картофельном белке и в составе свободных аминокислот картофеля содержатся все аминокислоты, встречающиеся в растениях, в том числе в удачном соотношении незаменимые: лизин, метионин, треонин, триптофан, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин.

Большое значение имеет картофель как источник минеральных веществ. В картофеле они в основном представлены: солями калия и фосфора, натрием, кальцием, магнием, железом, серой, хлором, микроэлементами — цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт и др.

Так что данный миф развенчан.

Мы думаем: от картофеля толстеют.

На самом деле: калорийность картофеля совсем не велика. Картофель относится к высокоуглеводистым продуктам и поэтому часто его исключают полностью из своего рациона все худеющие, но это ошибочно. Стоит помнить, что в процессе тепловой обработки крахмал разрушается, тем самым снижается количество сахара.

То есть чем менее обработан картофель, а еще лучше приготовлен с кожурой и съеден с ней же — тем больше полезных веществ сохраняется в продукте.

Порция картофеля в размере 200−300 грамм позволит вам насытиться и получить почти полную суточную норму витамина С, ½ норму калия, 1/10 норму фосфора и железа. Таким образом, картофель может присутствовать 1−2 раза в неделю как замена какой-либо крупе или порции бобовых.

Мы думаем: картофель тяжел для желудка.

На самом деле: картофель богат клетчаткой, которая не агрессивна для желудочно-кишечного тракта. Такая клетчатка показана людям, больным язвой, гастритом, подагрой и почечными заболеваниями.

Врачи предупреждают только, что картофель следует употреблять с осторожностью людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением.

Мы думаем: картофель нельзя жарить на масле.

На самом деле: это скорее верное утверждение. Любая жареная пища не является полезной для организма, и это не только картофель. В процессе приготовления продукт теряет массу полезных витаминов и минералов. Но если вы себе не можете иногда отказать тарелке жареного картофеля, то лучше попробовать печеный картофель или приготовленный в рукаве.

Если же вы хотите именно жаренный на сковороде, то лучше сначала вымочить картофель в воде на 40−50 минут. Потом обжарить на растительном масле, но помните, что 70% масла впитается в картофель, а значит его калорийность увеличится. Напомню, что калорийность подсолнечного масла — около 900 Ккал на 100 мл продукта.

Мы думаем: у картофеля очень высокий гликемический индекс*

На самом деле: Гликемический индекс картофеля зависит от способа приготовления и варьируется в очень ощутимых пределах. В сыром виде — 70, в сыром с кожурой — 60, в отварном без кожуры 80−85, в отварном с кожурой 70−75, в вымоченным перед варкой и с кожурой 65 (в таком виде картофель попадает в список продуктов, количество которых нужно ограничивать в рационе лиц, больных сахарным диабетом). Самый высокий ГИ картофеля получается при приготовлении пюре. Он равен 90 единицам.

Так же имеет значение длительность хранения по причине естественной трансформации входящих в них крахмалов. Так ГИ картофеля, хранимого в течение нескольких месяцев, выше, чем ГИ свежего картофеля.

* Гликемический индекс — это показатель, с какой скоростью съеденные нами продукты повышают уровень сахара в крови. Энергия, в виде глюкозы, поступает в кровь. Если в данный момент она не слишком нужна, то организм перерабатывает ее в запас — в жир. Самый высокий ГИ, 100 единиц, у глюкозы и белого хлеба. (прим.ред.).

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