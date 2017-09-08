Улицу Володарского во Владивостоке перекроют на два месяца
Работы по ремонту ливневой канализации начнутся 9 сентября.
Работы по ремонту ливневой канализации начнутся 9 сентября.
Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.
Движение и парковку автотранспорта ограничат на два месяца на улице Володарского во Владивостоке в связи с работами по капитальному ремонту системы ливневой канализации, сообщили ИА PrimaMedia в
Ограничения будут распространяться на участок дороги по улице Володарского от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до дома № 3а по улице Володарского с 00.00 9 сентября до 23.59 10 ноября.
Автомобилистам рекомендуют осуществлять объезд данного участка по улицам Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера и Пушкинской.