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03:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Улицу Володарского во Владивостоке перекроют на два месяца

Работы по ремонту ливневой канализации начнутся 9 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.

Движение и парковку автотранспорта ограничат на два месяца на улице Володарского во Владивостоке в связи с работами по капитальному ремонту системы ливневой канализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ограничения будут распространяться на участок дороги по улице Володарского от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до дома № 3а по улице Володарского с 00.00 9 сентября до 23.59 10 ноября.

Автомобилистам рекомендуют осуществлять объезд данного участка по улицам Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера и Пушкинской.

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