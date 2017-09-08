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03:16 (мск), источник: Восток Медиа

В пятницу в Хабаровском крае заметно похолодает

Картину последнего дня рабочей недели дополнят дожди и сильный ветер.

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Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае в пятницу, 8 сентября, милости от погоды можно не ждать. На территорию региона пришёл обещанный синоптиками арктический фронт, поэтому в этот день и в последующие выходные в субъекте станет холоднее. Повсюду пройдут дожди, местами сильные, ветер также будет дуть с большей скоростью.

В Хабаровске дневная температура опустится до 17−19°C. Ожидается дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 15−17°C. Будет сильный дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура упадёт до 18−20°C. Синоптики обещают небольшие осадки. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура опустится до 21−23°С. Пройдёт небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Охотске дневная температура останется на уровне 14−16°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Вяземском дневная температура составит 20−22°C. Пройдут осадки. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура опустится до 13−15°C. Будет дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура останется на уровнедо 14−16°C. Пройдут небольшие осадки. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура окажется на отметке до 16−18°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура упадёт до 20−22°C. Будет дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 14−16°C. Ожидаются осадки. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Троицком дневная температура уменьшится до 18−20°C. Пройдёт сильный дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

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