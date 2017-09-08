Житель Хабаровского края выплатил долг, чтобы уехать в Таиланд

За некоторое время до этого мужчина устроил драку в одном из развлекательных заведений. Дело рассматривалось в суде. Там нарушителя признали виновным в причинении легкового вреда здоровью человека. Ему назначили уголовный штраф в размере 22 тысяч рублей.

В районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Мужчину предупредили, что если он не выплатит долг, то наказание может быть заменено на другое. В частности, его могли бы приговорить к реальному лишению свободы. Кроме того, нарушителя ограничили в праве выезда за границу.