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03:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края выплатил долг, чтобы уехать в Таиланд

В Ванинском районе местный житель выплатил долг, чтобы отправиться в отпуск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

За некоторое время до этого мужчина устроил драку в одном из развлекательных заведений. Дело рассматривалось в суде. Там нарушителя признали виновным в причинении легкового вреда здоровью человека. Ему назначили уголовный штраф в размере 22 тысяч рублей.

В районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Мужчину предупредили, что если он не выплатит долг, то наказание может быть заменено на другое. В частности, его могли бы приговорить к реальному лишению свободы. Кроме того, нарушителя ограничили в праве выезда за границу.

Оказалось, что мужчина как раз собирался провести отпуск в Таиланде. Получив от пристава постановление, он быстро выплатил уголовный штраф.

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