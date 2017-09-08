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03:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ретроспектива Анджея Вайды пройдет на международном кинофестивале «Меридианы Тихого»

Зрители увидят пять фильмов польского режиссера, отражающих различные этапы его творческого пути.

Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.

Ретроспектива классика мирового кинематографа — польского кинематографиста Анджея Вайды — пройдет в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» при поддержке польского культурного центра в Москве. Зрители увидят пять фильмов режиссера, отражающих различные этапы его творческого пути, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете кинофестиваля.

Режиссер начал свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия и уже после выхода на экраны второго фильма «Канал» (1957) получил мировое призвание как блестящий постановщик, обращающийся к самым острым темам. В 1981 году Анджей Вайда был удостоен главного приза Каннского фестиваля за фильм «Человек из железа» — социальной драмы, представляющей авторский взгляд на рабочие протесты на судоверфях Гданьска, которые повлекли за собой создание мощного оппозиционного коммунистическому движения в Польше. К фигуре одного из самых ярких личностей этих событий — Лехе Валенса — лидеру рабочего профсоюза «Солидарность», Вайда обратился в 2013 году, сняв фильм «Валенса. Человек надежды».

За свою продолжительную карьеру Анджей Вайда поставил около 100 фильмов и спектаклей и стал лауреатом множества престижных наград, включая призы главных мировых кинофестивалей — Каннского, Берлинского и Венецианского. В 2000 году он получил награду Американской киноакадемии «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

В программе международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» будет показано пять фильмов Анджея Вайды, отражающих различные этапы творческого пути режиссера. Гостем ретроспективы станет известный польский актер Роберт Венцкевич, который исполнил главную роль в фильме «Валенса. Человек надежды».

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