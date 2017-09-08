Ретроспектива Анджея Вайды пройдет на международном кинофестивале «Меридианы Тихого»
Зрители увидят пять фильмов польского режиссера, отражающих различные этапы его творческого пути.
Зрители увидят пять фильмов польского режиссера, отражающих различные этапы его творческого пути.
Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.
Ретроспектива классика мирового кинематографа — польского кинематографиста Анджея Вайды — пройдет в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» при поддержке польского культурного центра в Москве. Зрители увидят пять фильмов режиссера, отражающих различные этапы его творческого пути, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете кинофестиваля.
Режиссер начал свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия и уже после выхода на экраны второго фильма «Канал» (1957) получил мировое призвание как блестящий постановщик, обращающийся к самым острым темам. В 1981 году Анджей Вайда был удостоен главного приза Каннского фестиваля за фильм «Человек из железа» — социальной драмы, представляющей авторский взгляд на рабочие протесты на судоверфях Гданьска, которые повлекли за собой создание мощного оппозиционного коммунистическому движения в Польше. К фигуре одного из самых ярких личностей этих событий — Лехе Валенса — лидеру рабочего профсоюза «Солидарность», Вайда обратился в 2013 году, сняв фильм «Валенса. Человек надежды».
За свою продолжительную карьеру Анджей Вайда поставил около 100 фильмов и спектаклей и стал лауреатом множества престижных наград, включая призы главных мировых кинофестивалей — Каннского, Берлинского и Венецианского. В 2000 году он получил награду Американской киноакадемии «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф.
В программе международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» будет показано пять фильмов Анджея Вайды, отражающих различные этапы творческого пути режиссера. Гостем ретроспективы станет известный польский актер Роберт Венцкевич, который исполнил главную роль в фильме «Валенса. Человек надежды».