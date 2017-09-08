Ретроспектива Анджея Вайды пройдет на международном кинофестивале «Меридианы Тихого»

Режиссер начал свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия и уже после выхода на экраны второго фильма «Канал» (1957) получил мировое призвание как блестящий постановщик, обращающийся к самым острым темам. В 1981 году Анджей Вайда был удостоен главного приза Каннского фестиваля за фильм «Человек из железа» — социальной драмы, представляющей авторский взгляд на рабочие протесты на судоверфях Гданьска, которые повлекли за собой создание мощного оппозиционного коммунистическому движения в Польше. К фигуре одного из самых ярких личностей этих событий — Лехе Валенса — лидеру рабочего профсоюза «Солидарность», Вайда обратился в 2013 году, сняв фильм «Валенса. Человек надежды».