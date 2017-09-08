Два вулкана на Камчатке выбросили многокилометровые столбы пепла

Источник: РИА "Новости"

«Два пепловых выброса произошли на вулкане Шивелуч: первый — на высоту 10 км, второй — до 8 км над уровнем моря. Шлейф до сих пор распространяется в северо-восточном и юго-восточном направлениях на 34 км», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, также после недельного затишья столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря выбросил вулкан Ключевской, шлейф растянулся на 30 км в северо-западном направлении. Сейчас на вулкане отмечается парогазовая активность.

Слабый пеплопад от Шивелуча прошел в поселке Усть-Камчатске.