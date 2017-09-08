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06:51 (мск), источник: Интерфакс

Два вулкана на Камчатке выбросили многокилометровые столбы пепла

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Вулканы Шивелуч и Ключевской в ночь на пятницу выбросили столбы пепла, сообщили агентству «Интерфакс» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Два пепловых выброса произошли на вулкане Шивелуч: первый — на высоту 10 км, второй — до 8 км над уровнем моря. Шлейф до сих пор распространяется в северо-восточном и юго-восточном направлениях на 34 км», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, также после недельного затишья столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря выбросил вулкан Ключевской, шлейф растянулся на 30 км в северо-западном направлении. Сейчас на вулкане отмечается парогазовая активность.

Слабый пеплопад от Шивелуча прошел в поселке Усть-Камчатске.

Для вулкана Ключевского KVERT в пятницу вновь поднял цветовой уровень авиационной опасности — с желтого до оранжевого. У Шивелуча сохраняется оранжевый код авиаопасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе этих вулканов не проходят.

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