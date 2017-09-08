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04:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Одиннадцать больных лихорадкой Денге выявили специалисты в Хабаровском крае

С начала года в Хабаровском крае выявили 11 больных лихорадкой Денге. Все эти люди побывали в Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде и Вьетнаме.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам минздрава Вьетнама, 2017 год может быть самым неблагополучным по лихорадке Денге. Региональное управление Роспотребназдора просит жителей края, которые собираются в Юго-Восточную Азию, соблюдать осторожность.

Основные переносчики лихорадки — москиты aedes aegypti. Чаще всего туристы заражаются в местах, где обработку от насекомых не проводят — в джунглях или на реках во время сплавов. Защититься от москитов можно при помощи репеллентов и закрытой одежды.

Симптомы лихорадки Денге — высокая температура (до 41 градуса), тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Более тяжелый вариант — геморрагическая лихорадка Денге — сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Болезнь может быть смертельной, прививки от нее нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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