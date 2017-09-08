Одиннадцать больных лихорадкой Денге выявили специалисты в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам минздрава Вьетнама, 2017 год может быть самым неблагополучным по лихорадке Денге. Региональное управление Роспотребназдора просит жителей края, которые собираются в Юго-Восточную Азию, соблюдать осторожность.

Основные переносчики лихорадки — москиты aedes aegypti. Чаще всего туристы заражаются в местах, где обработку от насекомых не проводят — в джунглях или на реках во время сплавов. Защититься от москитов можно при помощи репеллентов и закрытой одежды.