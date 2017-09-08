Одиннадцать больных лихорадкой Денге выявили специалисты в Хабаровском крае
С начала года в Хабаровском крае выявили 11 больных лихорадкой Денге. Все эти люди побывали в
С начала года в Хабаровском крае выявили 11 больных лихорадкой Денге. Все эти люди побывали в
По прогнозам минздрава Вьетнама, 2017 год может быть самым неблагополучным по лихорадке Денге. Региональное управление Роспотребназдора просит жителей края, которые собираются в
Основные переносчики лихорадки — москиты aedes aegypti. Чаще всего туристы заражаются в местах, где обработку от насекомых не проводят — в джунглях или на реках во время сплавов. Защититься от москитов можно при помощи репеллентов и закрытой одежды.
Симптомы лихорадки Денге — высокая температура (до 41 градуса), тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Более тяжелый вариант — геморрагическая лихорадка Денге — сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Болезнь может быть смертельной, прививки от нее нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.