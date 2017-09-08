Наконечники стрел, изготовленные две тысячи лет назад, найдены в Хабаровске

Хабаровские учёные продолжают каталогизировать находки, обнаруженные во время раскопок поселения древних людей у «Амурского санатория». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, среди найденных предметов — костяные игловидные наконечники стрел. Вероятно, они использовались для охоты на птицу или рыбу.

— Наконечники изготавливались из длинных узких пластин, вырезанных из трубчатых костей копытных, — описывают находку археологи. — Обычно после чистовой обработки изделия полировались сухой кожей. Аналогичные стрелы для использования в ловле рыбы известны даже в наши дни в Южной Америке — там характерны так называемые шнурковые стрелы, которые привязывались к луку веревкой, чтобы не потерять их в реке. Работы на раскопках проводились с мая по июль 2017 года, под двухметровым слоем грунта историки смогли найти более тысячи предметов — фрагменты керамических сосудов, каменные отщепы, тесла и топоры, костяные проколки и орнаментиры, зернотерки, грузила и многое другое. Для более точной датировки памятника из древних очагов взяты пробы угля, что позволит учёным провести радиоуглеродный анализ.