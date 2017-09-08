Капитальный ремонт улицы Льва Толстого начался в Хабаровске

Сейчас рабочие убирают старые железобетонные бордюры вдоль проезжей части — их планируют заменить на гранитные. Дорогу в границах улиц Карла Маркса — Яшина покроют новым асфальтобетоном. Ремонт продлится как минимум до середины октября. Пока же водителям придется объезжать этот участок.

«Капитальный ремонт проводим по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”. Кроме улицы Льва Толстого еще предстоит привести в надлежащее состояние улицы Дзержинского от Амурского бульвара до Серышева и Комсомольскую от дома № 87 до Уссурийского бульвара. К ним мы приступим уже на следующей неделе», — рассказал заместитель директора предприятия Александр Осадчий.