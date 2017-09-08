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04:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Свыше 1,4 тыс. электронных виз одобрено для въезда во Владивосток

Приморской столицей заинтересованы туристы из 14 стран.

Российская сторона одобрила свыше 1,4 тыс. заявок на получение электронной визы для посещения свободного порта Владивосток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Начиная с 8 августа, заявки на получение электронной визы одобрили для 1 405 иностранных граждан из 14 стран. За месяц свободный порт Владивосток посетили 362 человека.

Больше всего электронных виз выдали гражданам Японии — 577, из Японии во Владивосток прибыли 174 туриста. Для граждан Китая одобрили 558 заявок, электронными визами воспользовались 170 человек. Ещё 100 заявок было одобрено для жителей Марокко.

Кроме того, Приморский край по электронным визам посетили 10 жителей Индии, 4 жителя Сингапура, два жителя Ирана, а также по одному туристу из Алжира и Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1 января 2018 года, при помощи электронной визы можно будет приехать на Сахалин и Камчатку. По новому порядку заработают в общей сложности 11 пунктов пропуска, пока действуют только два в Приморье.

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