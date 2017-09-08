Никаких подлокотников. В Иркутске появился кинозал с креслами-мешками
Сеанс без подлокотников. В Иркутске появился кинозал с
Сеанс без подлокотников. В Иркутске появился кинозал с
Сеанс без подлокотников. В Иркутске появился кинозал с
Его открыли в «КиноМолле». Зал рассчитан на 54 зрителя. Там будут показывать репертуарные фильмы в форматах 2D и 3D. Переплачивать за мягкие сиденья не придётся.
— Фильмы здесь будет смотреть очень комфортно. Это первый в городе кинозал, который оборудован полностью