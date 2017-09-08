Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
04:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Никаких подлокотников. В Иркутске появился кинозал с креслами-мешками

Сеанс без подлокотников. В Иркутске появился кинозал с креслами-мешками.

Источник: Вести Иркутск

Сеанс без подлокотников. В Иркутске появился кинозал с креслами-мешками.

Его открыли в «КиноМолле». Зал рассчитан на 54 зрителя. Там будут показывать репертуарные фильмы в форматах 2D и 3D. Переплачивать за мягкие сиденья не придётся.

— Фильмы здесь будет смотреть очень комфортно. Это первый в городе кинозал, который оборудован полностью креслами-мешками. Кресло-мешок приобретает форму вашего тела, — говорит PR-менеджер сети кинотеатров Марина Левинсон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Мужчина, расстрелявший 9 человек в дачном поселке, просит казни
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
Сирия и Израиль заинтересовались покупкой БМПТ «Терминатор»
Мексика выслала посла Северной Кореи из страны
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь