Никаких подлокотников. В Иркутске появился кинозал с креслами-мешками

Источник: Вести Иркутск

Сеанс без подлокотников. В Иркутске появился кинозал с креслами-мешками.

Его открыли в «КиноМолле». Зал рассчитан на 54 зрителя. Там будут показывать репертуарные фильмы в форматах 2D и 3D. Переплачивать за мягкие сиденья не придётся.