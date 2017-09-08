В Минусинске новый мост не построен, а временный закрыт

Больше года назад жизнь Алексея Потехина изменилась навсегда. Мужчина работал на реконструкции моста в Минусинске, но прямо во время работ переправа рухнула. Кто виноват в произошедшем, сейчас разбирается суд. Но ампутированную руку приговор не вернёт. Квалифицированный специалист теперь сидит на нищенском пособии — до конца жизни он будет расплачиваться за чью-то халатность.



«Человека в моей ситуации никто не берёт на работу. Ежемесячная сумма компенсации за ущерб моему здоровью — 4500. Это очень мало, мне не хватает на жизнь. Нужна работа», — сетует пострадавший при обрушении моста Алексей Потехин.



Бетонное основание, таких здесь три — это всё, что осталось от рухнувшей переправы. Её решили не восстанавливать, а демонтировать и отстроить заново. Через протоку установлен понтонный мост. Но сейчас смысла во временной конструкции и вовсе нет: для проезда она недоступна — перекрыли, чтобы провести строительные работы. За возведением новой переправы следит губернатор края. Цена — 104 миллиона рублей. К декабрю возведут опоры.



Четырёхполосный мост подрядчик должен презентовать в первой половине 2018 года, спешит как может. А это кадры спустя пару часов после визита главы региона. Строительная техника исчезла, а временная переправа, несмотря на отсутствие работ, закрыта. Пешеходы запрещающие знаки игнорируют, автомобилисты жалуются — город встал в пробки.



Пятном на репутации нового подрядчика стал и последний инцидент — в конце августа рабочие утопили в протоке экскаватор. Доставали гиганта несколько дней. Происшествие в компании назвали досадной случайностью, к счастью, никто не пострадал. Дождутся ли минусинцы нового моста в срок, и главное, какого качества он будет — большой вопрос.





Анастасия ЦЫГАНКОВА







