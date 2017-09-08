Расписание движения электричек изменилось на участке Черемхово — Большой Луг в Приангарье
Расписание пригородного поезда сообщением Черемхово — Большой Луг изменилось сегодня, 8 сентября.
Расписание пригородного поезда сообщением Черемхово — Большой Луг изменилось сегодня, 8 сентября.
В частности отменяется остановка пригородного поезда на остановочном пункте Известковый, а также сокращается время стоянки на остановочных пунктах Майск, ПМС-45,
Пригородный поезд № 6328 «Черемхово — Большой Луг» будет следовать по измененному расписанию, отправляясь ежедневно, кроме субботы, со ст. Черемхово в 17.20 и прибывая на ст. Большой Луг в 21.31 (вместо 21:37). По субботам пригородный поезд будет отправляться со ст. Черемхово в 17.00 и прибывать на ст. Большой Луг в 21.31 (вместо 21:37). Время указано местное.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».