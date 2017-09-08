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16:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание движения электричек изменилось на участке Черемхово — Большой Луг в Приангарье

Расписание пригородного поезда сообщением Черемхово — Большой Луг изменилось сегодня, 8 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

В частности отменяется остановка пригородного поезда на остановочном пункте Известковый, а также сокращается время стоянки на остановочных пунктах Майск, ПМС-45, Иркутск-Сортировочный и Олха. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Пригородный поезд № 6328 «Черемхово — Большой Луг» будет следовать по измененному расписанию, отправляясь ежедневно, кроме субботы, со ст. Черемхово в 17.20 и прибывая на ст. Большой Луг в 21.31 (вместо 21:37). По субботам пригородный поезд будет отправляться со ст. Черемхово в 17.00 и прибывать на ст. Большой Луг в 21.31 (вместо 21:37). Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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