Красноярцам пообещали прохладные и пасмурные выходные
Столбик термометра поднимется максимум до 12 °C.
Столбик термометра поднимется максимум до 12 °C.
В Красноярске на выходных ожидается прохладная и пасмурная погода. Такие данные приводятся экспертами портала Gismeteo.ru.
В пятницу, 8 сентября, температура воздуха составит +6…+10°C. Дождь будет идти в течение всего дня. Скорость ветра — до 6 м/с.
В субботу похолодает до +9°C, однако
В воскресенье осадки прекратятся, а на улице потеплеет до +12°C. При этом ожидается пасмурная погода. Скорость ветра не превысит 3 м/с.
По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Красноярске в течение всего сентября. Самыми теплыми станут дни в начале следующей недели, когда столбик термометра поднимется до +19°C.