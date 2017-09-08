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05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцам пообещали прохладные и пасмурные выходные

Столбик термометра поднимется максимум до 12 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на выходных ожидается прохладная и пасмурная погода. Такие данные приводятся экспертами портала Gismeteo.ru.

В пятницу, 8 сентября, температура воздуха составит +6…+10°C. Дождь будет идти в течение всего дня. Скорость ветра — до 6 м/с.

В субботу похолодает до +9°C, однако из-за туч выглянет солнце. Синоптики также обещают дождь с утра и до конца дня. Ветер стихнет до 4 м/с.

В воскресенье осадки прекратятся, а на улице потеплеет до +12°C. При этом ожидается пасмурная погода. Скорость ветра не превысит 3 м/с.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Красноярске в течение всего сентября. Самыми теплыми станут дни в начале следующей недели, когда столбик термометра поднимется до +19°C.

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