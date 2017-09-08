Красноярцам пообещали прохладные и пасмурные выходные

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на выходных ожидается прохладная и пасмурная погода. Такие данные приводятся экспертами портала Gismeteo.ru.

В пятницу, 8 сентября, температура воздуха составит +6…+10°C. Дождь будет идти в течение всего дня. Скорость ветра — до 6 м/с.

В субботу похолодает до +9°C, однако из-за туч выглянет солнце. Синоптики также обещают дождь с утра и до конца дня. Ветер стихнет до 4 м/с.

В воскресенье осадки прекратятся, а на улице потеплеет до +12°C. При этом ожидается пасмурная погода. Скорость ветра не превысит 3 м/с.