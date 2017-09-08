В воскресенье Владивосток посетит океанский лайнер «Pacific Venus»

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, большей частотой визитов в столицу Приморья могут похвастаться только другой морской суперлайнер — «Diamond Princess» («Бриллиантовая принцесса»), который заходил в столицу Приморья уже восемь раз. При этом еще одно крупное круизное судно, «Costa Victoria», только в нынешнем году побывало в нашем городе уже пять раз.

«Pacific Venus» по своим параметрам несколько уступает настоящему гиганту морей «Diamond Princess», но, тем не менее, тоже входит в число крупнейших океанских пассажирских лайнеров. Размеры спущенного со стапелей верфи Токио в 1998 году судна — 183 на 25 метров, осадка — 6,7 метров, средняя скорость — 18 узлов в час.

Во Владивостоке прибывающих к нам на борту «Pacific Venus» свыше полутора тысяч туристов из Японии и других стран ждет насыщенная экскурсионная программа. Покинет столицу Приморья «Pacific Venus» в этот же день, 10 сентября, в 18 часов.

А в среду, 20 сентября, во Владивосток прибудет уже знакомый нам суперлайнер «Costa Victoria».