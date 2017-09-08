Во Владивостоке продолжатся отключения горячей воды

Источник: Восток Медиа

С начала следующей недели жители Владивостока, в частности Советского и Первомайского районов, лишатся горячей воды. 11 сентября филиал «Приморской генерации» продолжит осенне-летние гидравлические испытания теплотрасс, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморской генерации» АО «ДГК».

Окончание испытаний тепловых коммуникаций на прочность придётся на 18 сентября, то есть срок очередного этапа работ составит ровно неделю. «Приморская генерация» отмечает, что гидравлические испытания — это необходимая процедура, которая позволяет энергетикам проверить готовность теплотрасс к работе в осенне-зимний период, а в случае выявления повреждений на участках трубопроводов оперативно произвести их ремонт.