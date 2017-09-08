Во Владивостоке продолжатся отключения горячей воды
С понедельника теплотрассы подвергнут гидравлическим испытаниям.
С понедельника теплотрассы подвергнут гидравлическим испытаниям.
С начала следующей недели жители Владивостока, в частности Советского и Первомайского районов, лишатся горячей воды. 11 сентября филиал «Приморской генерации» продолжит
Окончание испытаний тепловых коммуникаций на прочность придётся на 18 сентября, то есть срок очередного этапа работ составит ровно неделю. «Приморская генерация» отмечает, что гидравлические испытания — это необходимая процедура, которая позволяет энергетикам проверить готовность теплотрасс к работе в
Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме после завершения гидравлических испытаний, зависит не только от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением и подключением домов к системе теплоснабжения.