Трамваям в Первом микрорайоне Хабаровска пришлось идти по воде после утреннего дождя

Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.

Как уточнила очевидица Елена Вертянкина, уже около недели в этом районе на улице Калараша идет ремонт дороги.

— Ливневая канализация есть, но она уже старая. Такая картина после дождя постоянно. Будут ли новые ливневки после ремонта — неизвестно. А я беспокоюсь, потому что затапливает рельсы очень сильно и это может сказаться на транспорте, — отметила хабаровчанка.

Напомним, ранее редакции информагентства в мэрии сообщили, что имеющиеся ливневые канализации устарели, а средств на их повсеместную замену нет. В то же время, и.о. начальника управления дорог и благоустройства Виталий Колтанюк уверил журналиста, что в последнее время работа над объектами и реконструкция улиц начинается с работы над ливневой канализацией.

— Либо ремонтируем, либо даже меняем. Устанавливаем ливневые колодцы, где необходимо, — сообщил Виталий Колтанюк.