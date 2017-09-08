Трамваям в Первом микрорайоне Хабаровска пришлось идти по воде после утреннего дождя
По свидетельству очевидца, такая картина в этом районе уже не первый раз.
По свидетельству очевидца, такая картина в этом районе уже не первый раз.
Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.
Как уточнила очевидица Елена Вертянкина, уже около недели в этом районе на улице Калараша идет ремонт дороги.
— Ливневая канализация есть, но она уже старая. Такая картина после дождя постоянно. Будут ли новые ливневки после ремонта — неизвестно. А я беспокоюсь, потому что затапливает рельсы очень сильно и это может сказаться на транспорте, — отметила хабаровчанка.
Напомним, ранее редакции информагентства в мэрии сообщили, что имеющиеся ливневые канализации устарели, а средств на их повсеместную замену нет. В то же время, и.о. начальника управления дорог и благоустройства Виталий Колтанюк уверил журналиста, что в последнее время работа над объектами и реконструкция улиц начинается с работы над ливневой канализацией.
— Либо ремонтируем, либо даже меняем. Устанавливаем ливневые колодцы, где необходимо, — сообщил Виталий Колтанюк.