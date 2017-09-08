О потеплении до +22 градусов в Новосибирске сообщили синоптики
В ближайшие дни погода в Новосибирске и районах области будет прохладной, дождливой и с утренними туманами. Однако в понедельник 11 сентября синоптики прогнозируют небольшое потепление.
В ближайшие дни погода в Новосибирске и районах области будет прохладной, дождливой и с утренними туманами. Однако в понедельник 11 сентября синоптики прогнозируют небольшое потепление.
В пятницу 8 сентября в Новосибирской области продолжится влияние холодного фронта, днем местами небольшие осадки, температура воздуха плюс 9−14 градусов, в ночь с понижением до плюс 5 °C, при прояснениях заморозки до минус 3 °C, при этом ветер сохранится порывистый и северных направлений.
— В выходные дни погода будет разнообразной. Субботний день ожидается прохладным с восточным порывистым ветром, — говорят синоптики
В воскресенье 10 сентября осадков не ожидается, прогнозируется прохождение теплого фронта и небольшое повышение температуры. Днем она составит плюс 13−15 градусов, ночью ожидается в пределах плюс 3−8°С.
— В понедельник мы также будем находиться в теплом секторе циклона, и днем погода простоит без осадков, — уверяют синоптики. —