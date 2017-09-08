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07:00 (мск), источник: VN.ru

О потеплении до +22 градусов в Новосибирске сообщили синоптики

В ближайшие дни погода в Новосибирске и районах области будет прохладной, дождливой и с утренними туманами. Однако в понедельник 11 сентября синоптики прогнозируют небольшое потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 52% 763 мм рт. ст. 3 м/с

В пятницу 8 сентября в Новосибирской области продолжится влияние холодного фронта, днем местами небольшие осадки, температура воздуха плюс 9−14 градусов, в ночь с понижением до плюс 5 °C, при прояснениях заморозки до минус 3 °C, при этом ветер сохранится порывистый и северных направлений.

— В выходные дни погода будет разнообразной. Субботний день ожидается прохладным с восточным порывистым ветром, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. — Осадки по области будут незначительные, а ночью прекратятся. Днем температура воздуха плюс 12 градусов, ночью около 5 градусов тепла, при прояснениях в северных районах региона возможны заморозки.

В воскресенье 10 сентября осадков не ожидается, прогнозируется прохождение теплого фронта и небольшое повышение температуры. Днем она составит плюс 13−15 градусов, ночью ожидается в пределах плюс 3−8°С.

— В понедельник мы также будем находиться в теплом секторе циклона, и днем погода простоит без осадков, — уверяют синоптики. —  Юго-западный ветер днем будет умеренным, ночью будет усиливаться до 15−20 м/с. Температура воздуха днем плюс 17−22 градуса, ночью — плюс 3−8, местами заморозки минус 2 °C. Днем без осадков, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные дожди.

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