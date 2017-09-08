О потеплении до +22 градусов в Новосибирске сообщили синоптики

В пятницу 8 сентября в Новосибирской области продолжится влияние холодного фронта, днем местами небольшие осадки, температура воздуха плюс 9−14 градусов, в ночь с понижением до плюс 5 °C, при прояснениях заморозки до минус 3 °C, при этом ветер сохранится порывистый и северных направлений.

— В выходные дни погода будет разнообразной. Субботний день ожидается прохладным с восточным порывистым ветром, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. — Осадки по области будут незначительные, а ночью прекратятся. Днем температура воздуха плюс 12 градусов, ночью около 5 градусов тепла, при прояснениях в северных районах региона возможны заморозки.

В воскресенье 10 сентября осадков не ожидается, прогнозируется прохождение теплого фронта и небольшое повышение температуры. Днем она составит плюс 13−15 градусов, ночью ожидается в пределах плюс 3−8°С.