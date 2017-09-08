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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске хотят разбить яблоневую аллею в честь лидера группы Linkin Park

Аллею в память о лидере всемирно известной группы «Linkin Park» хотят разбить в Новосибирске. Проект не прошел конкурс идей благоустройства города на следующий год, но инициаторы надеются на помощь спонсоров и внимание чиновников.

Источник: Вести - Новосибирск

Место выбрали на аллее вдоль улицы Петухова. Планируют посадить здесь яблони. Уже нашли саженцы в Томске, все расчёты провели в Кемерове — география проекта обширная. Пока чиновники думают, поклонники Linkin Park облюбовали поляну и каждую неделю украшают одно из деревьев портретами погибшего Честера Беннингтона.

Анастасия Леляк, поклонница группы «Linkin Park»: «Я думаю яблоня никак не пострадает от того, что мы повесим на нитках фотографии — это, во-первых. Во-вторых, это своего рода такой символический жест, что мы отдаём память любимому артисту. Ну и в третьих, конечно, с приходом осени мы всё это уберём. Чтобы это не осталось в виде мусора на ветвях».

Сейчас фанаты ждут согласования проекта, однако боятся, что не успеют до холодов. Ведь тогда яблони не приживутся.

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