В Новосибирске хотят разбить яблоневую аллею в честь лидера группы Linkin Park

Место выбрали на аллее вдоль улицы Петухова. Планируют посадить здесь яблони. Уже нашли саженцы в Томске, все расчёты провели в Кемерове — география проекта обширная. Пока чиновники думают, поклонники Linkin Park облюбовали поляну и каждую неделю украшают одно из деревьев портретами погибшего Честера Беннингтона.

Анастасия Леляк, поклонница группы «Linkin Park»: «Я думаю яблоня никак не пострадает от того, что мы повесим на нитках фотографии — это, во-первых. Во-вторых, это своего рода такой символический жест, что мы отдаём память любимому артисту. Ну и в третьих, конечно, с приходом осени мы всё это уберём. Чтобы это не осталось в виде мусора на ветвях».