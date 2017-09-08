Жители села под Красноярском жалуются на слабое напряжение в электросети
Люди не могут пользоваться электроплитами и терпят перебои с подачей воды.
Люди не могут пользоваться электроплитами и терпят перебои с подачей воды.
Жители села Вознесенка в Березовском районе жалуются на слишком слабое напряжение в электросети.
Чтобы постирать одежду, люди специально подбирают время — в основном стирают по ночам, когда напряжение немного вырастает. У многих сельчан нет микроволновки и других электроприборов, так как при низкой мощности они не работают. К тому же в сети часто происходят скачки напряжения,
По словам энергетиков, проблема возникла
В проблему уже вмешались районные депутаты, поскольку жители начали собирать митинги около неработающей подстанции. На сходе побывал представитель энергетической компании Василий Резников, который озвучил новую дату подключения трансформатора.
«На данном собрании нами оговорено, что в октябре Березовская РЭС данную ТП запитает, и от данной ТП будет проведено подключение улицы Пионерской. Напряжение на данный момент на данной улице составляет порядка 144 В, после проведения работ напряжение будет доведено до нормативов», — сказал замначальника РЭС-7 Василий Резников.
По словам энергетиков, проблема не решалась сначала