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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители села под Красноярском жалуются на слабое напряжение в электросети

Люди не могут пользоваться электроплитами и терпят перебои с подачей воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители села Вознесенка в Березовском районе жалуются на слишком слабое напряжение в электросети. Из-за этого люди не могут пользоваться электрическими плитами и терпят перебои с подачей воды, поскольку подстанции не хватает мощностей. Такая ситуация, по словам жителей, наблюдается уже почти 10 лет.

Чтобы постирать одежду, люди специально подбирают время — в основном стирают по ночам, когда напряжение немного вырастает. У многих сельчан нет микроволновки и других электроприборов, так как при низкой мощности они не работают. К тому же в сети часто происходят скачки напряжения, из-за чего техника выходит из строя.

По словам энергетиков, проблема возникла из-за плохого состояния проводки по всему селу и ее дорогостоящей замене. Четыре года назад в Вознесенке поставили новый трансформатор, однако его так и не подключили к сети.

В проблему уже вмешались районные депутаты, поскольку жители начали собирать митинги около неработающей подстанции. На сходе побывал представитель энергетической компании Василий Резников, который озвучил новую дату подключения трансформатора.

«На данном собрании нами оговорено, что в октябре Березовская РЭС данную ТП запитает, и от данной ТП будет проведено подключение улицы Пионерской. Напряжение на данный момент на данной улице составляет порядка 144 В, после проведения работ напряжение будет доведено до нормативов», — сказал замначальника РЭС-7 Василий Резников.

По словам энергетиков, проблема не решалась сначала из-за перемен в руководстве, а потом из-за подбора нужных материалов. Сейчас все необходимое уже складировано, но рабочим понадобится время на установку дополнительных электроопор.

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