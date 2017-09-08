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05:54 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура обвинила власти Хабаровска в бездействии из-за сгоревшего дома

Мэрию обязали проверить здание и вынести решение о том, что с ним делать.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Хабаровского края подала иск в суд на администрацию дальневосточной столицы. Власти города обвинили в бездействии по ситуации со сгоревшим домом. Здание серьёзно пострадало после пожара в ноябре 2016 года, но мэрия так и не организовала проверку, чтобы установить, что там проживать нельзя.

По информации пресс-службы прокуратуры края, огонь нанёс сильный урон конструктивным элементам здания: крыше, межэтажным и чердачным перекрытиям, оконным проёмам. Жильцов переселили в помещения маневренного жилого фонда. Дом раньше признавали аварийным, и последствия пожара предполагали, что проводить там реконструкцию уже не имеет смысла. Однако администрация Хабаровска не приняла меры по обследованию дома и не вынесла какого-либо решения.

Мэрия проигнорировала внесённое прокурором представление, и тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Межведомственную комиссию обязали в течение месяца устранить нарушения закона. Администрация Хабаровска не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пожар произошёл в двухэтажном доме по улице Глинной 23 января. Когда огнеборцы прибыли на место, в здании горело несколько квартир. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вытащили из здания пятерых человек, ещё десять жильцов смогли выбраться сами. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с электроприбором. Прокуратура контролировала, чтобы никто из погорельцев не остался без жилья, а также чтобы всем выплатили компенсацию. Во время пожара скончался один из жильцов дома, его тело нашли в здании. Следователи тогда сообщили, что мужчина отравился продуктами горения.

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