Прокуратура обвинила власти Хабаровска в бездействии из-за сгоревшего дома
Мэрию обязали проверить здание и вынести решение о том, что с ним делать.
Мэрию обязали проверить здание и вынести решение о том, что с ним делать.
Прокуратура Хабаровского края подала иск в суд на администрацию дальневосточной столицы. Власти города обвинили в бездействии по ситуации со сгоревшим домом. Здание серьёзно пострадало после пожара в ноябре 2016 года, но мэрия так и не организовала проверку, чтобы установить, что там проживать нельзя.
По информации
Мэрия проигнорировала внесённое прокурором представление, и тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Межведомственную комиссию обязали в течение месяца устранить нарушения закона. Администрация Хабаровска не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пожар произошёл в двухэтажном доме по улице Глинной 23 января. Когда огнеборцы прибыли на место, в здании горело несколько квартир. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вытащили из здания пятерых человек, ещё десять жильцов смогли выбраться сами. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с электроприбором. Прокуратура контролировала, чтобы никто из погорельцев не остался без жилья, а также чтобы всем выплатили компенсацию. Во время пожара скончался один из жильцов дома, его тело нашли в здании. Следователи тогда сообщили, что мужчина отравился продуктами горения.