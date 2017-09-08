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05:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Материнскому капиталу в Хабаровском крае нашли новое применение

Деньги разрешили тратить на газификацию частных домов.

Источник: AP 2017

Краевой материнский капитал с 1 января 2018 года можно будет использовать на газификацию своего дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Соответствующую поправку в закон приняли депутаты Законодательной думы Хабаровского края на заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению.

 — Такое предложение внесли многодетные семьи села Мичуринское, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» председатель думского комитета Ирина Штепа. — У них есть земля, дом, но нет денег, чтобы провести газ. И 200 тыс рублей, которые выплачиваются при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка, могут быть использованы на эти цели.

По предварительным оценкам, возможностью газифицировать свой дом могут воспользоваться более 250 многодетных семей края. В 2016 — 2020 годы в крае планируется газификация 46 населенных пунктов.

Напомним, что сейчас материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, оплату образования и лечения детей. С 2011 года многодетным семьям края выдано 16 949 гарантийных писем на получение этих средств. Распорядиться материнским капиталом можно было с 2013 года по достижении ребенком возраста двух лет. Этим правом воспользовались 5 450 семей на общую сумму 953, 3 млн рублей.

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