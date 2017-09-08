Материнскому капиталу в Хабаровском крае нашли новое применение

Источник: AP 2017

Краевой материнский капитал с 1 января 2018 года можно будет использовать на газификацию своего дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Соответствующую поправку в закон приняли депутаты Законодательной думы Хабаровского края на заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению.

— Такое предложение внесли многодетные семьи села Мичуринское, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» председатель думского комитета Ирина Штепа. — У них есть земля, дом, но нет денег, чтобы провести газ. И 200 тыс рублей, которые выплачиваются при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка, могут быть использованы на эти цели.

По предварительным оценкам, возможностью газифицировать свой дом могут воспользоваться более 250 многодетных семей края. В 2016 — 2020 годы в крае планируется газификация 46 населенных пунктов.