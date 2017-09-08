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07:24 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург ждут дождливые и холодные выходные

Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в эти выходные в Екатеринбурге.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 52% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, сегодня, 8 сентября, максимальная температура воздуха днем составит +16 градусов. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В субботу, 9 сентября, весь день будет лить дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха утром составит +9 градусов, днем воздух прогреется до +13, а к вечеру вновь похолодает до +10. Ветер будет менять свою скорость и направление: от 1 до 5 м/с с южного на юго-восточный.

В воскресенье, 10 сентября, прогноз синоптиков также неутешителен — весь день будет идти дождь. Температура воздуха опустится до +6 градусов, ветер северный, до 6 м/с.

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