Екатеринбург ждут дождливые и холодные выходные

В субботу, 9 сентября, весь день будет лить дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха утром составит +9 градусов, днем воздух прогреется до +13, а к вечеру вновь похолодает до +10. Ветер будет менять свою скорость и направление: от 1 до 5 м/с с южного на юго-восточный.