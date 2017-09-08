Екатеринбург ждут дождливые и холодные выходные
Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в эти выходные в Екатеринбурге.
Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в эти выходные в Екатеринбурге.
По данным Gismeteo, сегодня, 8 сентября, максимальная температура воздуха днем составит +16 градусов. Ветер
В субботу, 9 сентября, весь день будет лить дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха утром составит +9 градусов, днем воздух прогреется до +13, а к вечеру вновь похолодает до +10. Ветер будет менять свою скорость и направление: от 1 до 5 м/с с южного на
В воскресенье, 10 сентября, прогноз синоптиков также неутешителен — весь день будет идти дождь. Температура воздуха опустится до +6 градусов, ветер северный, до 6 м/с.