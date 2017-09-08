Новосибирские приставы вычислили должника по геотэгам в Instagram, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

21-летний юноша любит кататься на автомобиле и хвастаться образом «плохиша» в соцсетях. Всё бы ничего, но гонщик любит превышать скорость, а вот штрафы платить не любит — их накопилось на 10 тысяч рублей. Юноша по простоте душевной думал, что платить штрафы и вовсе не придётся. Но приставы нашли «плохого парня» нетривиальным способом. Юноша предпочитает сообщать о своих подвигах в соцсети Instagram, используя геолокацию. Это его и сгубило — сотрудники ФССП нашли должника, когда парень бахвалился перед группкой девушек своими дорожными подвигами.

Пристав продемонстрировал серьёзность своих намерений довести ограничение должника в специальном праве на управление транспортным средством фотографией подготовленных для передачи в суд документов.