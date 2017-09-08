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07:32 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске самый популярный троллейбусный маршрут станет короче

На участке проспекта Маркса из-за ремонта временно ограничат движение всех видов транспорта.

Источник: РИА "Новости"

В связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайного пути, пересекающего проспект Карла Маркса вблизи дома № 38, будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации города Омска.

В частности, движение будет закрыто на следующих участках:

  • по нечетной стороне проспекта Карла Маркса с 20.00 7 сентября до 17.00 9 сентября 2017 года;
  • по четной стороне проспекта Карла Маркса с 20.00 9 сентября до 17.00 11 сентября 2017 года.

В указанный период движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененным схемам:

  • работа трамваев маршрутов №№ 2, 4, 8, 9 организуется от остановки общественного транспорта «Трамвайное депо» вместо конечного пункта «Ул. Котельникова»;
  • на период закрытия данного участка временно будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №№ 7, 12;
  • движение троллейбусов маршрута № 4 будет организовано по схеме «Дом Туриста — Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак)» — по улицам Гагарина — Думская — Ленина — Интернациональная;
  • маршрута № 3 по схеме «Магазин “Жемчужина” — пос. Чкаловский» — по улицам Маяковского — проспект Маркса — Ленинградская площадь — Ленина — Маяковского.

Специалисты профильного департамента обращают внимание, что в обозначенный период будет организовано встречное движение автотранспорта по одной полосе.

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