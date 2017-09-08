В Омске самый популярный троллейбусный маршрут станет короче
На участке проспекта Маркса
На участке проспекта Маркса
В связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайного пути, пересекающего проспект Карла Маркса вблизи дома № 38, будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации города Омска.
В частности, движение будет закрыто на следующих участках:
В указанный период движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененным схемам:
Специалисты профильного департамента обращают внимание, что в обозначенный период будет организовано встречное движение автотранспорта по одной полосе.