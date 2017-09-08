Стала известна судьба танков с острова Желтухина
Специалисты уверены, что после реставрации хотя бы одну единицу техники удастся поставить на собственный ход, сообщает ИА «Deita. ru».
Специалисты уверены, что после реставрации хотя бы одну единицу техники удастся поставить на собственный ход, сообщает ИА «Deita. ru».
Легендарные
Всего благодаря поддержке ТОФ и ДОСААФ в Уссурийск удалось доставить три танка. Их техническое состояние специалисты оценивают как неудовлетворительное, но, уверены, что смогут сотворить чудо. Инженеры и рабочие, которые раньше трудились на танковом заводе, знают толк в ремонте гусеничной военной техники, поэтому для них нет ничего невозможного — сообщает администрация Уссурийска.
Между тем, участники ежегодного островного рейва на острове Желтухина очень расстроились, узнав, что танки больше не будут украшать атмосферу круглосуточных танцев у моря. Теперь на острове о былых трофеях напоминают лишь каркасы танков и постаменты пушек.
Михаил Грач.