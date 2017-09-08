Стала известна судьба танков с острова Желтухина

Легендарные танки-победители Т34−85 доставили в Уссурийск с острова Желтухина. Техника оригинальная, по-настоящему боевая, принимала участие в сражениях Второй мировой войны.

Всего благодаря поддержке ТОФ и ДОСААФ в Уссурийск удалось доставить три танка. Их техническое состояние специалисты оценивают как неудовлетворительное, но, уверены, что смогут сотворить чудо. Инженеры и рабочие, которые раньше трудились на танковом заводе, знают толк в ремонте гусеничной военной техники, поэтому для них нет ничего невозможного — сообщает администрация Уссурийска.

Между тем, участники ежегодного островного рейва на острове Желтухина очень расстроились, узнав, что танки больше не будут украшать атмосферу круглосуточных танцев у моря. Теперь на острове о былых трофеях напоминают лишь каркасы танков и постаменты пушек.