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06:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Стала известна судьба танков с острова Желтухина

Специалисты уверены, что после реставрации хотя бы одну единицу техники удастся поставить на собственный ход, сообщает ИА «Deita. ru».

Легендарные танки-победители Т34−85 доставили в Уссурийск с острова Желтухина. Техника оригинальная, по-настоящему боевая, принимала участие в сражениях Второй мировой войны.

Всего благодаря поддержке ТОФ и ДОСААФ в Уссурийск удалось доставить три танка. Их техническое состояние специалисты оценивают как неудовлетворительное, но, уверены, что смогут сотворить чудо. Инженеры и рабочие, которые раньше трудились на танковом заводе, знают толк в ремонте гусеничной военной техники, поэтому для них нет ничего невозможного — сообщает администрация Уссурийска.

Между тем, участники ежегодного островного рейва на острове Желтухина очень расстроились, узнав, что танки больше не будут украшать атмосферу круглосуточных танцев у моря. Теперь на острове о былых трофеях напоминают лишь каркасы танков и постаменты пушек.

Михаил Грач.

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