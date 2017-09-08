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07:43 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей ждут «Экспериментальные выходные»

Фестиваль современного искусства стартует в Омске с арт-зарядки.

С 8 по 10 сентября творческое объединение «Два театра» проведет фестиваль современного искусства «Экспериментальные выходные». Зрителей ждут три тематических дня: «Смотри!», «Слушай!», «Говори!». Так в первый день фестиваль стартует с беговой арт-зарядки. После состоится конференция на тему «Изобразительное искусство». Ждёт омичей спектакль «Звезда над крышей» кино — театрального объединение «GoodWinЫ». Вечером пройдут костюмированное шествие и танцевальная программа.

На второй день — День «Говори» — всех ждут сначала на велодорожке. Проехать нужно будет по маршруту от парка «Зеленый остров до Омской крепости. Покажут спектакль «Свободные люди» театра «Карусель», а в Камергерском переулке будут спорить на тему «Театральное искусство» с представителями экспериментального театрального движения. Затем состоится битва поэтов. Завершится второй день кинопросмотром видеоверсии спектакля культового режиссёра Максима Диденко.

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Третий день опять же начнётся с арт-зарядки, нужно будет станцевать ирландские танцы. Спектакль «Симон (а)» представит театральная студия «Бемби» из г. Екатеринбурга, на Аллея музыкантов планируется устроить джем-сейшн и барабанный батл. Закроется фестиваль перформансом ТО «Два театра», примут участие в этом действе театра мод «Образ», театр песка «Образы звука».

Все локации фестиваля можно уточнить в группе в социальной сети «Вконтакте».

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