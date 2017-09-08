Омичей ждут «Экспериментальные выходные»
Фестиваль современного искусства стартует в Омске с
Фестиваль современного искусства стартует в Омске с
С 8 по 10 сентября творческое объединение «Два театра» проведет фестиваль современного искусства «Экспериментальные выходные». Зрителей ждут три тематических дня: «Смотри!», «Слушай!», «Говори!». Так в первый день фестиваль стартует с беговой
На второй день — День «Говори» — всех ждут сначала на велодорожке. Проехать нужно будет по маршруту от парка «Зеленый остров до Омской крепости. Покажут спектакль «Свободные люди» театра «Карусель», а в Камергерском переулке будут спорить на тему «Театральное искусство» с представителями экспериментального театрального движения. Затем состоится битва поэтов. Завершится второй день кинопросмотром видеоверсии спектакля культового режиссёра Максима Диденко.
Третий день опять же начнётся с
Все локации фестиваля можно уточнить в группе в социальной сети «Вконтакте».