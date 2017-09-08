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06:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы появились две новые остановки

Ремонтные работы близятся к завершению.

В Демском районе Уфы продолжаются работы по благоустройству улицы Центральная. Основные дела завершены: проложен тротуар протяженностью 800 метров, сделаны парковочные карманы и полосы разгона, а также подготовлены опоры для установки светофоров.

7 сентября здесь установили два новых остановочные павильона, рядом с ними поставят скамейки и урны для мусора.

Финальной стадией благоустройства данного участка станет установка светофоров и нанесение разметки, — уточнили в пресс-службе городской администрации. Работы будут выполнены в ближайшее время.

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