Красноярские хирурги провели вторую операцию по пересадке сердца

Хирурги красноярского кардиоцентра провели еще одну успешную операцию по пересадке сердца. На этот раз жизнь спасли 50-летнему мужчине, которому поставили диагноз «ишемическая кардиомиопатия». Трансплантация донорского сердца была для него единственным шансом на спасение. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Операция длилась 4 часа и закончилась успешно. Новое сердце сразу начало функционировать. Врачам даже не понадобились дополнительные стимуляторы. Орган для тяжело больного пациента предоставил федеральный сибирский клинический центр ФМБА России. Как рассказал журналистам главный врач кардиоцентра Валерий Сакович, специалисты при виде старого сердца были сильно удивлены, как мужчина до сих пор оставался жив.