В Хабаровском крае вместе с гостехнадзором тракторы проверяет ГИБДД

В Хабаровском крае стартовал осенний этап операции «Трактор»: эксперты проверят состояние спецтехники и соблюдение мер безопасности. На этот раз к инспекторам гостехнадзора присоединились сотрудники ГИБДД — это главное отличие от традиционных рейдов.

«Основным методом контроля в государственном техническом надзоре и одновременно эффективной профилактической мерой является рейд. Еженедельно на всей территории Хабаровского края проводились такие мероприятия — всего 405, что на 56% выше, чем в прошлом году. В процессе рейдов осмотрено 8454 единиц техники», — рассказал заместитель начальника управления Евгений Битюков.

Операция проводится, чтобы обеспечить технику безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним в период осенней уборочной кампании. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в 2017 году инспекторы гостехнадзора провели 21 проверку предприятий — 19 плановых и две внеплановых. По итогам они выдали три предписания на устранение нарушений.

В этом году правоохранители возбудили 1031 административных дела по различным статьям, из них 877 — за нарушение правил и норм эксплуатации тракторов и других самоходных машин, 105 — за нарушение правил госрегистрации, 47 — за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев тракторов. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 524,9 тысячи рублей.