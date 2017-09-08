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07:21 (мск), источник: Восток Медиа

Федеральный бюджет выделит 200 миллионов на школу в Нанайском районе

Такое решение приняло министерство образования России.

Строительство общеобразовательной школы в селе Найхин Нанайского района начнётся в 2018 году. Министерство образования России приняло решение о выделении средств из федерального бюджета на новое учреждение, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Об этом на заседании профильного комитета Законодательной Думы Хабаровского края сообщил и. о. министра образования региона Александр Король. Народные избранники поинтересовались у докладчика, как продвигается ликвидация второй смены для школьников в «проблемных» районах.

«Количество детей в крае растёт — соответственно, увеличивается и необходимость организовывать учёбу во вторую смену. Что касается именно Нанайского района, хочу порадовать депутатов — решение принято, 211 миллионов в следующем году на Найхин уже поступят», — отметил чиновник.

Как уже сообщало агентство, жители села в прошлом году попросили губернатора края ускорить начало строительства общеобразовательной школы на 300 мест. Власти региона планировали приступить к возведению учебного заведения в 2018 году. В действующей деревянной школе населённого пункта дети вынуждены учиться в две смены. Некоторым приходится ездить на уроки в соседнее село Даерга.

Александр Король также рассказал, что строительство новой школы в Бикине должно стартовать в 2019 году. Сейчас там завершаются мероприятия по определению земельного участка для будущего здания.

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