В Иркутске установили памятник японским военнопленным
Памятник японским военнопленным, умершим на территории Иркутской области после Второй мировой войны, установили в Иркутске на территории Радищевского кладбища.
Памятник японским военнопленным, умершим на территории Иркутской области после Второй мировой войны, установили в Иркутске на территории Радищевского кладбища.
Как напоминает 7 сентября 2017 года
Делегация Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняла участие в открытии обновленного обелиска. Представители делегации провели церемонию поминовения. Глава делегации поблагодарил администрацию Иркутска за всестороннее содействие, оказываемое японцам, которые приезжают в Иркутск для поминовения японских граждан, умерших в период интернирования.