В Иркутске установили памятник японским военнопленным

Как напоминает 7 сентября 2017 года пресс-служба городской администрации, ранее там располагался погост спецгоспиталя № 1218, где были захоронены более 400 японских военнопленных. Осенью 2003 года останки японских граждан собрали и вывезли из Иркутска.