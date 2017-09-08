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07:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске установили памятник японским военнопленным

Памятник японским военнопленным, умершим на территории Иркутской области после Второй мировой войны, установили в Иркутске на территории Радищевского кладбища.

Как напоминает 7 сентября 2017 года пресс-служба городской администрации, ранее там располагался погост спецгоспиталя № 1218, где были захоронены более 400 японских военнопленных. Осенью 2003 года останки японских граждан собрали и вывезли из Иркутска.

Делегация Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняла участие в открытии обновленного обелиска. Представители делегации провели церемонию поминовения. Глава делегации поблагодарил администрацию Иркутска за всестороннее содействие, оказываемое японцам, которые приезжают в Иркутск для поминовения японских граждан, умерших в период интернирования.

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