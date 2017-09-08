Подростки из детдома пробирались через Новосибирск в Москву

Железнодорожники обнаружили в сортировочном парке на станции Инская двух подростков, которые не знали, в каком городе они находятся. Мальчиков доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

Доставленными оказались 15-летние воспитанники одного из детских домов Кемеровской области, которые рассказали, что путешествовали в полувагоне грузового состава с углем. На станции Барабинск они планировали сделать пересадку. Таким образом, подростки хотели добраться до Москвы. При себе у ребят было всего 400 рублей и немного еды.

Оказавшись на станции Инская, несовершеннолетние решили узнать, что это за город. Работники ведомственной охраны задержали перепачканных в угольной саже детей и передали их транспортным полицейским. «Выяснилось, что работники приюта уже приступили к поискам пропавших детей и намеревались обратиться за помощью в органы внутренних дел», — рассказали в пресс-службе ведомства.