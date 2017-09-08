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06:55 (мск), источник: VN.ru

Подростки из детдома пробирались через Новосибирск в Москву

Сбежавшие из детского дома в Кемеровской области подростки были задержаны в Новосибирске. Мальчики ехали на грузовом поезде с углем, рассчитывая добраться до Москвы, сообщает УТ МВД России по СФО.

Железнодорожники обнаружили в сортировочном парке на станции Инская двух подростков, которые не знали, в каком городе они находятся. Мальчиков доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

Доставленными оказались 15-летние воспитанники одного из детских домов Кемеровской области, которые рассказали, что путешествовали в полувагоне грузового состава с углем. На станции Барабинск они планировали сделать пересадку. Таким образом, подростки хотели добраться до Москвы. При себе у ребят было всего 400 рублей и немного еды.

Оказавшись на станции Инская, несовершеннолетние решили узнать, что это за город. Работники ведомственной охраны задержали перепачканных в угольной саже детей и передали их транспортным полицейским. «Выяснилось, что работники приюта уже приступили к поискам пропавших детей и намеревались обратиться за помощью в органы внутренних дел», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем временем социальные службы продолжают поиск двух подростков, которые остались без попечения родителей и находились на реабилитации в разных центрах Новосибирска. Один из пропавших — гражданин Киргизии, 14-летний Даутбек Хакимов, 7 июня покинул социально-реабилитационный центр «Снегири» (ул. Курчатова). Также 14-летний Тимофей Чумак ушел 30 июля из центра социальной помощи семье и детям «Семья» (ул. Зорге). «Не исключено, что побег совершили, узнав неприятные для себя новости», — уточнили в администрации Кировского района.

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