Мощная геомагнитная буря может спровоцировать в Омске чрезвычайные ситуации
Спасатели предупредили жителей региона об опасном природном явлении, которое будет длиться три дня.
Спасатели предупредили жителей региона об опасном природном явлении, которое будет длиться три дня.
Сегодня ГУ МЧС по Омской области предупредило омичей о периоде геомагнитных бурь. Он будет длиться с 7 по 9 сентября.
Накануне жители региона вместе с остальными обитателями планеты уже ощутили проблемы
Этот прогноз касается всех, а не только метеозависимых людей. Изменения в магнитном поле планеты отразятся на технических коммуникациях. Спасатели прогнозируют чрезвычайные ситуации
В ближайшие дни МЧС будет работать в режиме повышенной готовности. Напоминаем, что вызвать спасателей можно по номеру 01 с городского телефона и по номеру 101 — с сотового.