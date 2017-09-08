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06:55 (мск), источник: Om1.ru

Мощная геомагнитная буря может спровоцировать в Омске чрезвычайные ситуации

Спасатели предупредили жителей региона об опасном природном явлении, которое будет длиться три дня.

Сегодня ГУ МЧС по Омской области предупредило омичей о периоде геомагнитных бурь. Он будет длиться с 7 по 9 сентября.

Накануне жители региона вместе с остальными обитателями планеты уже ощутили проблемы из-за чрезмерной солнечной активности. Учёные измеряют мощность бури по шкале от 0 до 9 — от полного спокойствия до крайнего отклонения магнитного поля Земли от нормы. Накануне, 7 сентября, индекс геомагнитной бури составил 7−8. Сегодня, 8 сентября, ожидается буря с индексом 6−7. Завтра, 9 сентября, мощность бури вновь увеличится до 7−8. Но федеральный Центр прогнозов космической активности не исключает, что в отдельные периоды уровень геомагнитной бури достигнет максимального индекса — 9.

Этот прогноз касается всех, а не только метеозависимых людей. Изменения в магнитном поле планеты отразятся на технических коммуникациях. Спасатели прогнозируют чрезвычайные ситуации из-за сбоев на трансформаторных подстанциях и линиях электропередач, в системе беспроводной связи и средств навигации (GPS, ГЛОНАСС). Следствием могут стать коммунальные аварии и аварии на транспорте. Из-за плохого самочувствия операторы технических систем могут допускать ошибки. По той же причине возрастёт и риск ДТП.

В ближайшие дни МЧС будет работать в режиме повышенной готовности. Напоминаем, что вызвать спасателей можно по номеру 01 с городского телефона и по номеру 101 — с сотового.

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