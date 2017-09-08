Федералы закупят четыре школьных автобуса для Иркутской области

Бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей были направлены Минпромторгу из резервного фонда правительства РФ на поставку школьных автобусов в 77 субъектов России, в том числе в Иркутскую область. Транспорт приобретут напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас». Четыре автобуса вместимостью 22−24 человека прибудут в Иркутскую область уже в этом году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.