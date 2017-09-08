Федералы закупят четыре школьных автобуса для Иркутской области
Транспорт приобретут напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.
Транспорт приобретут напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.
Бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей были направлены Минпромторгу из резервного фонда правительства РФ на поставку школьных автобусов в 77 субъектов России, в том числе в Иркутскую область. Транспорт приобретут напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас». Четыре автобуса вместимостью 22−24 человека прибудут в Иркутскую область уже в этом году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.
Напоним, что школы Приангарья в новом учебном году получат 34 новых автобусов для организации подвоза детей из отдаленных населенных пунктов. Всего на расширение парка транспорта региональные власти выделили 57,8 млн рублей. Эти деньги получили 20 муниципальных образований региона.