Мэр встретился с красноярскими текстильщиками
Эдхам Акбулатов и сотрудники группы компаний «Покров» обсудили подготовку к Универсиаде, ремонт городских дорог, а также строительство школ и детских садов.
Эдхам Акбулатов и сотрудники группы компаний «Покров» обсудили подготовку к Универсиаде, ремонт городских дорог, а также строительство школ и детских садов.
Красноярские текстильщики и мэр Эдхам Акбулатов обсудили развитие краевого центра и Универсиаду-2019. Встреча состоялась в рамках подготовки к городскому форуму, который пройдет в ноябре.
Как рассказали в
На встрече с работниками группы компаний «Покров», которая успешно работает в городе 25 лет и является одним из лидеров текстильной промышленности, красноярцы обсуждали развитие транспортной системы, строительство детских садов и школ, ремонт городских улиц, подготовку к Универсиаде 2019 года.
Глава города подтвердил, что в Красноярске с 2012 года построено и модернизировано 47 детских садов, создано более 3 000 новых школьных мест, но работа на этом не заканчивается.
«В 2020 году в школы Красноярска пойдут более 120 тысяч мальчишек и девчонок, и решать вопрос со школьными местами нужно уже сейчас. До конца года введут в эксплуатацию школу на 1 280 мест в микрорайоне “Иннокентьевский”. Строительство аналогичных учебных заведений ведётся в микрорайонах “Нанжуль-Солнечный” и “Преображенский”. Буквально в ноябре текущего года планируется начать строительство ещё одной школы в микрорайоне “Покровский”. На очереди — строительство школы в жилом районе “Пашенный”. В целом, в ближайшие годы в городе предстоит построить не менее 10 новых образовательных учреждений».
По словам мэра, за последние пять лет
«Мы формируем объездные и альтернативные маршруты движения, снижая экологическую нагрузку на центр города. Идёт строительство первого транспортного кольца, которое включает в себя путепровод через железную дорогу на участке от Северного шоссе до улицы Авиаторов, развязку на 2-ой Брянской, четвертый мост через Енисей, ведется строительство улицы Волочаевская. В городе продолжается масштабный комплексный ремонт
Волнуют красноярцев и вопросы подготовки к Универсиаде 2019 года. Так, швея Наталья Прокопьева поинтересовалась, как в дальнейшем будут использоваться объекты Универсиады, смогут ли обычные красноярцы посещать спортсооружениями.
Мэр заверил, что все эти объекты в дальнейшем будут открыты для красноярцев: «Красноярск — спортивный город, каждый третий житель участвует в
В завершение встречи мэр ещё раз поблагодарил коллектив группы компаний «Покров» за интерес к жизни города и подчеркнул:
«Для меня, как главы города, крайне важно общение с красноярцами напрямую, без посредников. Каждая такая встреча — это не просто возможность обсудить острые вопросы, волнующие горожан. Уже в ноябре этого года, по сложившейся традиции, мы соберемся на XIII Красноярском городском форуме и темы для обсуждения на его площадках мы вместе выбираем именно сейчас».