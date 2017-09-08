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07:35 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр встретился с красноярскими текстильщиками

Эдхам Акбулатов и сотрудники группы компаний «Покров» обсудили подготовку к Универсиаде, ремонт городских дорог, а также строительство школ и детских садов.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярские текстильщики и мэр Эдхам Акбулатов обсудили развитие краевого центра и Универсиаду-2019. Встреча состоялась в рамках подготовки к городскому форуму, который пройдет в ноябре.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, глава города начал серию встреч с коллективами предприятий и организаций для обсуждения значимых проектов для Красноярска. В ходе общения мэр намерен определить круг вопросов, которые волнуют горожан, чтобы затем поднять их на Красноярском городском форуме.

На встрече с работниками группы компаний «Покров», которая успешно работает в городе 25 лет и является одним из лидеров текстильной промышленности, красноярцы обсуждали развитие транспортной системы, строительство детских садов и школ, ремонт городских улиц, подготовку к Универсиаде 2019 года.

«В последние несколько лет в Красноярске активно строятся детские сады, и лично меня, как молодого отца, это по-настоящему радует. Но возникает следующий вопрос: хватит ли нашим детям школ?» — обратился к мэру Александр Романов.

Глава города подтвердил, что в Красноярске с 2012 года построено и модернизировано 47 детских садов, создано более 3 000 новых школьных мест, но работа на этом не заканчивается.

«В 2020 году в школы Красноярска пойдут более 120 тысяч мальчишек и девчонок, и решать вопрос со школьными местами нужно уже сейчас. До конца года введут в эксплуатацию школу на 1 280 мест в микрорайоне “Иннокентьевский”. Строительство аналогичных учебных заведений ведётся в микрорайонах “Нанжуль-Солнечный” и “Преображенский”. Буквально в ноябре текущего года планируется начать строительство ещё одной школы в микрорайоне “Покровский”. На очереди — строительство школы в жилом районе “Пашенный”. В целом, в ближайшие годы в городе предстоит построить не менее 10 новых образовательных учреждений».

Активно обсуждалась на встрече и тема развития транспортной системы города. В частности, сотрудники предприятия отметили, что с введением четвертого моста через реку Енисей передвигаться с правобережья в Октябрьский район стало значительно быстрее. Однако, по мнению коллектива, городу нужны новые дороги и развязки.

По словам мэра, за последние пять лет улично-дорожная сеть Красноярска увеличилась практически на 2 млн кв. метров, а развитие транспортной инфраструктуры является для краевого центра одним из магистральных направлений.

«Мы формируем объездные и альтернативные маршруты движения, снижая экологическую нагрузку на центр города. Идёт строительство первого транспортного кольца, которое включает в себя путепровод через железную дорогу на участке от Северного шоссе до улицы Авиаторов, развязку на 2-ой Брянской, четвертый мост через Енисей, ведется строительство улицы Волочаевская. В городе продолжается масштабный комплексный ремонт улично-дорожной сети в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Волнуют красноярцев и вопросы подготовки к Универсиаде 2019 года. Так, швея Наталья Прокопьева поинтересовалась, как в дальнейшем будут использоваться объекты Универсиады, смогут ли обычные красноярцы посещать спортсооружениями.

Мэр заверил, что все эти объекты в дальнейшем будут открыты для красноярцев: «Красноярск — спортивный город, каждый третий житель участвует в физкультурно-оздоровительном движении. Но спортобъекты — это лишь часть наследия Универсиады. В рамках подготовки к ней будет сформирована инфраструктура для оказания медицинской помощи, жилые комплексы Деревни Универсиады в дальнейшем станут кампусом для студентов Сибирского федерального университета. В целом, я солидарен с теми красноярцами, которые считают, что Универсиада 2019 года — это не просто изменение облика города, это капитальные вложения в каждого горожанина», — сказал Эдхам Акбулатов.

В завершение встречи мэр ещё раз поблагодарил коллектив группы компаний «Покров» за интерес к жизни города и подчеркнул:

«Для меня, как главы города, крайне важно общение с красноярцами напрямую, без посредников. Каждая такая встреча — это не просто возможность обсудить острые вопросы, волнующие горожан. Уже в ноябре этого года, по сложившейся традиции, мы соберемся на XIII Красноярском городском форуме и темы для обсуждения на его площадках мы вместе выбираем именно сейчас».

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