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11:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Больше разрешений на охоту хотят коренные народы Иркутской области

Коренные малочисленные народы Иркутской области недовольны распределением охотничьих ресурсов в регионе.

Источник: Reuters

Об этом стало известно 7 сентября 2017 года на конференции коренных малочисленных народов Севера Приангарья, которая прошла в Иркутске.

В частности, охотники из Тофаларии направили делегатам конференции письмо, где высказали недовольство работой службы по охране и использованию животного мира Иркутской области. В нём говорится: «На протяжении нескольких лет служба отказывает нам в выдаче необходимого количества разрешений на добычу кабарги. Вместо этого разрешение выдаются на весь Нижнеудинский район на общедоступную территорию, хотя горная местность находится только в Тофаларии. В итоге наши лицензии оседают в Иркутске или Нижнеудинске, а большая часть попадает к перекупщикам». Авторы обращения попросили власть проконтролировать, чтобы в 2017 году Тофаларии на добычу самца кабарги выдали весь лимит разрешений, то есть 700 разрешений, а не 500.

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Катангского района Андрей Кошкин предложил внести изменения в закон «Об отдельных вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среде их обитания в Иркутской области», чтобы распределение разрешений на охоту в территории проживания коренных народов согласовывали с органами местного самоуправления и уполномоченными представителями коренных народов.

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