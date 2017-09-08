Больше разрешений на охоту хотят коренные народы Иркутской области
Коренные малочисленные народы Иркутской области недовольны распределением охотничьих ресурсов в регионе.
Коренные малочисленные народы Иркутской области недовольны распределением охотничьих ресурсов в регионе.
Об этом стало известно 7 сентября 2017 года на конференции коренных малочисленных народов Севера Приангарья, которая прошла в Иркутске.
В частности, охотники из Тофаларии направили делегатам конференции письмо, где высказали недовольство работой службы по охране и использованию животного мира Иркутской области. В нём говорится: «На протяжении нескольких лет служба отказывает нам в выдаче необходимого количества разрешений на добычу кабарги. Вместо этого разрешение выдаются на весь Нижнеудинский район на общедоступную территорию, хотя горная местность находится только в Тофаларии. В итоге наши лицензии оседают в Иркутске или Нижнеудинске, а большая часть попадает к перекупщикам». Авторы обращения попросили власть проконтролировать, чтобы в 2017 году Тофаларии на добычу самца кабарги выдали весь лимит разрешений, то есть 700 разрешений, а не 500.
Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Катангского района Андрей Кошкин предложил внести изменения в закон «Об отдельных вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среде их обитания в Иркутской области», чтобы распределение разрешений на охоту в территории проживания коренных народов согласовывали с органами местного самоуправления и уполномоченными представителями коренных народов.