Больше разрешений на охоту хотят коренные народы Иркутской области

В частности, охотники из Тофаларии направили делегатам конференции письмо, где высказали недовольство работой службы по охране и использованию животного мира Иркутской области. В нём говорится: «На протяжении нескольких лет служба отказывает нам в выдаче необходимого количества разрешений на добычу кабарги. Вместо этого разрешение выдаются на весь Нижнеудинский район на общедоступную территорию, хотя горная местность находится только в Тофаларии. В итоге наши лицензии оседают в Иркутске или Нижнеудинске, а большая часть попадает к перекупщикам». Авторы обращения попросили власть проконтролировать, чтобы в 2017 году Тофаларии на добычу самца кабарги выдали весь лимит разрешений, то есть 700 разрешений, а не 500.